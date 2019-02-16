Dev randevu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında bugün Hatayspor ile Adana Demirspor, Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde 9 haftalık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta son bulan Hatay temsilcisi, yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini almak isteyen mavi-lacivertlileri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi her iki takım hazırlıklarını tamamladı. Ligde yeniden çıkış arayan Hatayspor, Adana Demir karşılaşmasına büyük önem veriyor. Taraftar baskısını avantaj olarak gören teknik direktör İlhan Palut, "Hafta içerisinde çok sıkı bir antrenman programı uyguladık. Oyuncularımla yaptığımız toplantıda eksiklerimizi masaya yatırıp çözüm yolu bulduk"
şeklinde konuştu.
JONATHAN OYNAMAYACAK
Teknik direktör Ümit Özat
ile hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor cephesinde ise tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı. Takımda Jonathan Legear dışında eksik oyuncu bulunmazken teknik adam Özat futbolcuları ile yaptığı görüşmede takımın son durumunu masaya yatırdı.
Zirve yarışında çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Özat, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maç"
dedi. Hatayspor'u çok iyi analiz ettiklerini ifade eden Ümit Özat, "Ligde şu anda 30 puanla 9. sıradayız. Hedefimize ulaşmak için bu Hatayspor devirmek istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki taraftarlarımız bizlerin yanında olsun. Adana'ya istediğimiz sonuçla döneceğiz"
şeklinde konuştu.
GALİBİYETE ŞARTLANDILAR
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta oynadıkları maçları kaybeden her iki takım da galibiyeti hedefliyor. Hatay'ın hocası İlhan Palut, Adana Demir'in teknik direktörü Ümit Özat, talebelerine 3 puan emri verdi.