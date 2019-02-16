Dev randevu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında bugün Hatayspor ile Adana Demirspor, Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ligde 9 haftalık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta son bulan Hatay temsilcisi, yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini almak isteyen mavi-lacivertlileri konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi her iki takım hazırlıklarını tamamladı. Ligde yeniden çıkış arayan Hatayspor, Adana Demir karşılaşmasına büyük önem veriyor. Taraftar baskısını avantaj olarak gören teknik direktör İlhan Palut,şeklinde konuştu.Teknik direktörile hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor cephesinde ise tüm hesaplar üç puan üzerine yapıldı.Zirve yarışında çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Özat,dedi. Hatayspor'u çok iyi analiz ettiklerini ifade eden Ümit Özat,şeklinde konuştu.Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta oynadıkları maçları kaybeden her iki takım da galibiyeti hedefliyor. Hatay'ın hocası İlhan Palut, Adana Demir'in teknik direktörü Ümit Özat, talebelerine 3 puan emri verdi.