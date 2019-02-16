Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adana'da, odun sobasından çevreye yayılan kıvılcımların yol açtığı yangında 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1517 Sokak'taki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, alt katta yakılan odun sobasından çıkan kıvılcımlar, üst katta bezle kapatılan baca girişini tutuşturdu. Alev alan bezin, koltuğun üzerine düşmesiyle diğer eşyalar da alev alınca yangın büyüdü, evdekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar alevlere müdahale etmek isteyen Feyyaz, Vahide ve Huriye Dalambaz, dumandan etkilendi. İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.