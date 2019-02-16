Erhan ÖZMEN: İhracat Türkiye turnesinde

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in ihracatçı bir kent olduğundan, ihracattaki gücünden sıklıkla bahsederim. İhracatta bu gücün devamlılığı için de katma değer yaratmanın, tek bir pazara bağlı kalmamamın öneminin altını çizerim. TİM'de biliyorsunuz yeni bir dönem yaşanıyor. Başkan değişti, genel sekreter değişti. Yeni bir yıla başlandı. Hedefler değişti, yol alış şekli değişti. Değerli Başkan İsmail Gülle hedefdiyor. Bu hedef için de Türkiye turnesine çıkacağız diyor. Eylem planlarımızı sadece makro ölçekte yapmayacağız. Makroyu besleyen mikroları yani iller bazında çalı- şacağız diyor. İllerimizde ihracat ekosisteminin tüm paydaşları istişare etmek içinkuruyor.Bu buluşmada ohh.. fazla veriyoruz, ülkenin yüzde 4 ten fazla ihracatını biz yapıyoruz denilmedi, durum tespiti yapıldı, hedefler belirlendi, hedefe giden yolda yapılması gerekenler konuşuldu. Öncelikle ne yanlış, ne eksik ona bakıldı. Hedef, 2008 yılından bu yana hep 6. sırada olan Gaziantep'i ilk 5'e taşımak. Bunun için ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliği hazırlamak, teknolojiyi geliştirmek gibi.Demek ki; Pazar çeşitliliği gerekiyor.Demek ki; birazda teknolojiye ve inovasyona eğilmek lazım . İşte TİM Anadolu Meclisi tespiti yapılan bu eksi noktaları artıya taşımak, Gaziantep'i ilk 5'e taşımak, ileri teknoloji ile tanıştırmak, tek pazar bağımlılığından kurtarmak için çalışacak, ihracatçımıza mentörlük yapacak. TİM Başkanına ve Genel Sekreter Kerem Alkin hocama ülkemize katacakları değerler yolunda başarılar diliyorum.