Erhan ÖZMEN: İhracat Türkiye turnesinde

Gaziantep'in ihracatçı bir kent olduğundan, ihracattaki gücünden sıklıkla bahsederim. İhracatta bu gücün devamlılığı için de katma değer yaratmanın, tek bir pazara bağlı kalmamamın öneminin altını çizerim. TİM'de biliyorsunuz yeni bir dönem yaşanıyor. Başkan değişti, genel sekreter değişti. Yeni bir yıla başlandı. Hedefler değişti, yol alış şekli değişti. Değerli Başkan İsmail Gülle hedef "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye"
diyor. Bu hedef için de Türkiye turnesine çıkacağız diyor. Eylem planlarımızı sadece makro ölçekte yapmayacağız. Makroyu besleyen mikroları yani iller bazında çalı- şacağız diyor. İllerimizde ihracat ekosisteminin tüm paydaşları istişare etmek için "Anadolu Meclisi"
kuruyor. Başkan Gülle ve ekibi il il gezmeye Gaziantep'ten başladı. Hedef dış ticaret fazlası veren bir Türkiye, başlangıç noktası dış ticaret fazlası veren Gaziantep oldu.
Bu buluşmada ohh.. fazla veriyoruz, ülkenin yüzde 4 ten fazla ihracatını biz yapıyoruz denilmedi, durum tespiti yapıldı, hedefler belirlendi, hedefe giden yolda yapılması gerekenler konuşuldu. Öncelikle ne yanlış, ne eksik ona bakıldı. Hedef, 2008 yılından bu yana hep 6. sırada olan Gaziantep'i ilk 5'e taşımak. Bunun için ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliği hazırlamak, teknolojiyi geliştirmek gibi. Gaziantep ihracatının 4'te birini Irak'a yapıyor. İsmail Gülle'nin bu noktada verdiği bilgiler gerçekten dikkat çekici. Gülle, 2018'de ilimizde ihracat yapan 2700 firmanın 630'unun sadece tek bir ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, 146 firmanın sadece Irak'a, 115 firmanın ise sadece Suriye'ye ihracat yaptığı bilgisini paylaştı.
Demek ki; Pazar çeşitliliği gerekiyor. En önemlisi Gaziantep ihracatında ileri teknolojili ürün ihracatının sadece binde 4 olduğunu söyledi.
Demek ki; birazda teknolojiye ve inovasyona eğilmek lazım . İşte TİM Anadolu Meclisi tespiti yapılan bu eksi noktaları artıya taşımak, Gaziantep'i ilk 5'e taşımak, ileri teknoloji ile tanıştırmak, tek pazar bağımlılığından kurtarmak için çalışacak, ihracatçımıza mentörlük yapacak. TİM Başkanına ve Genel Sekreter Kerem Alkin hocama ülkemize katacakları değerler yolunda başarılar diliyorum.