Geleneksel okçuluk kursları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin Stadı'nda geleneksel okçuluk çalışmaları başladı. Açılışa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Okçuluk Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Alper Coşar, Mersin ve Tarsus'tan gelen okçuluk antrenörleri ile sporcular katıldı. Müdür Akyar, geleneksel sporların içinden geleneksel okçuluğun önemli olduğunu vurgulayarak, "Faal olarak başlattığımız geleneksel okçuluk kurslarımıza öncelikle katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü olarak uygun olduğunu düşündüğümüz tesislerimizden birisi olan Mersin Stadı'nda da geleneksel okçuluk kurslarımızı açık ve kapalı alanlarımızda deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde faal olarak başlatmış bulunuyoruz" dedi.