Öğrencilerden Vali’ye sevgi gösterisi

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AdaletBakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerince tadilatı yapılan Değirmenli Atatürk İlköğretim Okulunu incelemek üzere Değirmenli Kasabasına gitti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Değirmenli kasabasında okul incelemesini yaptıktan sonra kasaba sakinleri ile de bir araya geldi. Geçtiğimiz yarıyıl tatilinde Değirmenli kasabasında denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından Atatürk İlköğretim Okulunu tadilatı yapıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez birlikteliğinde okulu ziyaret ettiler. Okulda incelemelerde bulunan Vali Şimşek öğrencilerle sohbet etti.