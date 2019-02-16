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Potanın aslanları kupayı kaldırdı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Potanın aslanları kupayı kaldırdı
Adana'da ortaokullar arasında yapılan 'Voleybol Şampiyonası'nda finalde Zeytinli Ortaokulu'nu 3-0 mağlup eden Gazi Ortaokulu, mutlu sona ulaştı. Finale kadar oynadığı 7 maçta hiç yenilmediği gibi rakiplerine tek set dahi vermeyen 'Potanın Aslanları', şampiyonluk kupasıyla büyük coşku yaşadı. Kıran kırana geçen maçların ardından finale yükselen Gazi Ortaokulu, güçlü rakibi Zeytinli Ortaokulu'nu 3-0 mağlup ederek, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Okul Müdürü Gökhan Baltacı, antrenörler Ümran Öz ve Serdar Pehlivan ile sporcular büyük sevinç yaşadı.
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Potanın aslanları kupayı kaldırdı
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