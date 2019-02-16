Sanatla Var Olmak Sergisi 25 Nisan’da açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Kurulduğugünden itibaren çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı ilk Türk Ressam olan İsmet Vehit Güney anısına "Sanatla Var Olmak Sergisi" düzenliyor. Kıbrıs Türk Resim sanatının başlamasına ve Kıbrıs Türk toplumsal varlığının çağdaş uygarlık bağlamında varlığının tescillenmesinde oldukça önemli bir payı bulunan İsmet Vehit Güney'in ölümünün onuncu yıl dönümü anısına "Sanatla Var Olmak Sergisi" düzenleneceği belirtildi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi organizasyonuyla gerçekleşecek olan sergi, 25 Nisan 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde alanında açılacak. Kıbrıs'taki resim sanatçılarının davet usulü ile katılımlarının sağlanacağı sergi, plastik sanatlar alanındaki bütün disiplinleri kapsayacak. Kıbrıs Türk resim sanatının mihenk taşlarından biri olan İsmet Vehit Güney, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağının, ambleminin ve Kıbrıs Lirasının tasarımlarını yaptı. İsmet Vehit'in beyaz zemin üzerine Kıbrıs haritası ve zeytin dalından oluşan sade çizimi, bugün halen Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kullanılan ve Avrupa Birliği'nde dalgalanan bayraktır.