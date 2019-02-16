Sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Adana'daDoğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAYKO) Başkanı Nesrin Çıtırık, , Sokak Canlılarını Koruma Derneği (CANKODER)Başkanı Sibel Seyitoğlu ile Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım yerel seçimler öncesi tek vücut olup belediye başkanlarını ve adaylarını ziyaret ederek taleplerini iletiyor. Dernek başkanları Çıtırık, Seyitoğlu ve Yıldırım SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çıtırık, "Belediye başkanlarımızdan sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını, kısırlaştırma üniteleri, tedavi, bakım ünitelerinin kurulmasını istedik. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.