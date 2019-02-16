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Sözlü çiftinin hassasiyeti

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Sözlü çiftinin hassasiyeti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sevgililer Günü'nün gündüzünde görme engelli bir çiftin nikahını kıydı, akşamında ise eşi Zeynep Sözlü ile birlikte huzurevi sakinleriyle yemekte bir araya geldi. Başkan Hüseyin Sözlü, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde görme engelli Sümeyye ve Süleyman'ın nikahını kıydı. Başkan Sözlü, nikah töreninde aile cüzdanını geline teslim ederken "Sevginin aşamayacağı hiç bir engel yok, bugün burada olmamız da bunun en büyük göstergesi" diyerek genç çifte mutluluklar diledi. Başkan Sözlü, Sevgililer Günü'nün akşamında ise eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Adana ve Seyhan Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlılarla buluşan Başkan Sözlü, onlarla sohbet ederek bu anlamlı günlerinde onlarla birlikte olmanın bahtiyarlığını dile getirdi.
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Sözlü çiftinin hassasiyeti
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