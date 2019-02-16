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Sultanlar şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Sultanlar şampiyon oldu
Altıneller Ortaokulu kız voleybol takımı okul maçlarında oynadığı tüm müsabakaları kazanarak namağlup Adana Şampiyonu oldu. Filenin Sultanları, 51 takımın katıldığı turnuvada oynadığı 10 maçın tamamını galip bitirdi. Sporcular final müsabakasında karşı karşıya geldikleri Buhara Ortaokulunu da 3-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan sporculara madalyaları ve kupaları okulun genel koordinatörü Halil İbrahim Ertik tarafından verildi. Okul müdürü Ersen Geçioğlu ise spordaki altyapı çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını vurgulayıp emeği geçen sporcu, yönetici ve antrenörlere teşekkür etti.
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