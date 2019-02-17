Adnan Ünverdi: Irak’a ihracat yeniden artacak

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IRAK'IN Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde sanayicilerle bir araya geldi.Toplantıda Irak'a yönelik ticari fırsatlar, yatırım imkanları ve yeni işbirlikleri ile Irak'a ihracat yapan firmaların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Irak bizim çok önemli bir komşumuz, yakın dostumuz ve en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile Irak arasında geçmişten günümüze çok köklü bir dostluk ve ticari bağ bulunuyor. Bu kapsamda iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirerek daha ileri noktalara taşımak istiyoruz" diye konuştu. Gaziantep'in geçen yıl 7 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Ünverdi, "Geçtiğimiz yıl tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tabii bu ihracatın gerçekleşmesinde Irak'ın çok büyük katkıları oldu. Türkiye'den Irak'a yapılan ihracatın yüzde 17'sini Gaziantep tek başına üstlendi" dedi.