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Altınözülü Sıla’nın hayali gerçek oldu

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Altınözülü Sıla’nın hayali gerçek oldu
HATAY'IN Altınözü ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Sıla Yılmaz'ın, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'la tanışma hayali gerçek oldu. Altınözü İlçesi Atayurdu Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıla Yılmaz'ın "En büyük hayalim sizinle tanışmak. Eğer müsaitseniz bizim okula gelmenizi çok istiyorum?" çağrısını cevapsız bırakmayan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Atayurdu İlk/Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Sıla Yılmaz'a sürpriz yaparak okula gelen Kaymakam Uygur, gönderdiği mektup için Sıla'ya teşekkür etti.
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Altınözülü Sıla’nın hayali gerçek oldu
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