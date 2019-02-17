Erdemli Belediyesi’nden her mahalleye futbol sahası

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN Erdemli İlçe Belediyesi, her mahalleye futbol sahası kampanyasına devam ediyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe gençlerinin zararlı alışkanlıklardan korunması için spora yönlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Sadece spor kompleksleri ile kalmadıklarını belirten Tollu, sanattan kültüre birçok sosyal yaşam alanı oluşturduklarını kaydetti. Bu faaliyetler kapsamında farklı sanat kursları açtıklarını da belirten Tollu, "Ülkenin geleceğinin emanet edildiği yeni nesillerin vatana hayırlı bireyler olabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.