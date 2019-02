Girne Mahallesi taziye evi törenle hizmete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

TARSUS Belediyesi tarafından Girne Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evi düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı. Programda ilk olarak söz alan Girne Mahallesi Muhtarı Ramazan İnal, "Bu hizmette emeği geçen başta Şevket Can başkanımıza, ekibine mahallem adına teşekkür ederim. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bu taziye evi bizleri gerçekten memnun etti'' dedi. Taziye Evinin Girne Mahallesine ve Tarsus'a hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Şevket Can, her bölgeye ihtiyaca göre hizmet ürettiklerini söyledi. 59 ayda 60 hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Can, Tarsus'un her karışında alın teri ve imzası olduğunu söyledi. Yaptıkları hizmetlerle Tarsus'un her geçen gün geliştiğini kaydeden Başkan Can, gelirin azalmasına rağmen önemli projelere imza attıklarını belirtti. Tarsus'ta Cumhur İttifakı olarak büyük bir fark atarak başarılara imza atacaklarını ifade eden AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yeni dönemde Tarsus'u Çukurova'nın merkezi yapacaklarını söyledi. Milletvekili Özkan, "Havalimanımızla, hastanemizle, üniversitemizle ve turizm bölgemizle projelerimizle Tarsus'umuzu Türkiye'nin en örnek ilçesi haline getireceğiz inşallah. Girne Mahallemize yapılan Taziye evi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.