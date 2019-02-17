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Kırsalda yaşayanlar için hizmeti

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Kırsalda yaşayanlar için mobil kuaför hizmeti
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, kırsalda yaşayanlara bakım hizmeti vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil kuaförün ilk durağı Yüreğir ilçesindeki Çelemli Mahallesi oldu. Araca ilişkin bilgiler aktaran Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, modern bir kuaför salonundaki tüm imkanların mobil araçta bulunduğunu kaydetti. Mobil kuaförün kadın ve erkek olmak üzere 2 bölümden oluştuğunu belirten Karayandı, "Aracımız ücra köşelerde yaşam mücadelesi veren, kuaför hizmetine ulaşamayan engelli, yaşlı veya sağlıklı insanlara ücretsiz hizmet için yola çıktı" dedi.
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