Okullar yeni gibi oldu

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ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okulların onarım ve boyaması gerçekleştiriliyor. Denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 16 derslik onarım ve boyama işlemi, 286 sıranın da zımpara ve cilalama işi gerçekleştirildi. Niğde'nin merkez Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Lisesi ve Değirmenli kasabası Atatürk İlköğretim Okulunun onarım ve boyaması gerçekleştiren denetimli serbestlik hükümlülerinin onarım ve boyama gerçekleştirdiği okullara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onarılan okulların öğrencilerine kitap ve spor malzemeleri de hediye edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Suça karışmış hükümlülerin cezalarını toplum içerisinde ve topluma faydalı bir biçimde yerine getirmeleri ile hem kamu vicdanı hem de yeniden suç işlemelerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Onarılan okulların sınıflarında da yapılan tadilatlarla öğrencilerimizin daha yeni sınıflarda öğretim görmeleri bizleri mutlu etmiştir. Bu kapsamda denetimli serbestlik müdürlüğümüz ile kamu kurumları arasındaki işbirliği artarak devam edecektir. Bu uygulamayı gerçekleştiren denetim serbestlik müdürlüğü çalışanları ve yükümlülere teşekkür ederim" dedi.