Polisten kaçarken emniyetin nizamiye kapısına çarptılar

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA polisin dur ihtarına uymayan 3 kişi, içinde bulundukları araçla Adana Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin kapısına çarptı. Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BEY 413 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına rağmen şüpheliler araçla Döşeme Mahallesi ara sokaklarına girdiler. Ahmet Cevdet Yağ Caddesi boyunca ilerleyen otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne döndüğü sırada Adana Emniyet Müdürlüğü 1. Nizamiye'nin demir kapısına çarptı. Otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Ekipler, olay yerine ambulans sevk edilmesini istedi. Polis ekiplerinin alkolmetreye üflemesini istediği sürücü Mert B. (25), "Kolum çok ağrıyor. Ben veterinerim kolumu tedavi edin ondan sonra üflerim" dedi.