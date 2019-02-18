Demirtaş’tan kadem ailesine teşekkür

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliğini ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sırasında İl Temsilcisi Reşan Arlıer'den Adana'da yapılması planlanan KADEM faaliyetleri hakkında bilgiler alan Beyhan Demirtaş, toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde kadınların çok önemli sorumlulukları üstlendiğini dile getirdi.

"DOĞANIN, YAŞAMIN YARISI KADINDIR"

Fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle kadınların birçok vasfı üzerinde barındırdığını belirten Demirtaş, ''Hayatın iki ortağından biri kadındır. Doğanın, yaşamın yarısı kadındır. Devletimiz bütün kadınların toplumda hak ettikleri saygın yeri alması, bireysel haklarına sahip çıkmaları ve hayatın her alanında 'Ben de Varım' diyebilmeleri için çok önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir'' dedi.



HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Devletin attığı adımların yanı sıra kadın derneklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları çalışmalarla toplumdaki bilincin ve farkındalığın artmasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Demirtaş, bu bağlamda KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer'e ve tüm KADEM ailesine teşekkür etti. Demirtaş, kadınlar için yapılacak çalışmalara kendilerinin de her türlüğü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.