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Güler: Halkımızın ilgisi bize veriyor

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Güler: Halkımızın ilgisi bize enerji veriyor
AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, esnaf ziyaretlerinde halkın yoğun ilgi ve teveccühüyle karşılaştıklarını ve bunun da kendilerine enerji verdiğini söyledi. Başkan Güler, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler sebebiyle yoğun geçen programlarına rağmen esnaf ziyaretlerine de ağırlık veriyor. Sırasıyla her gün bir ilçede esnaf ziyareti yaparak Cumhur İttifakı belediye başkan adayları için oy isteyen Başkan Güler, Çukurova ve Sarıçam ilçelerinin ardından Seyhan ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Güler, "Biz sadece seçimlerde değil her zaman her fırsatta halkımızın talep ve isteklerini dinliyoruz. Esnafımızın gösterdiği yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor" dedi.
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Güler: Halkımızın ilgisi bize enerji veriyor
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