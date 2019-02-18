Lazerle göz tedavilerinde 3. nesil teknoloji dönemi

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YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Karadayı, 90'lı yılların başından beri sürekli gelişim gösteren lazerle göz tedavilerinde 3. nesil teknoloji smile lazer dönemine girildiğini, çok düşük ve çok yüksek derecelerdeki miyop ve astigmat tedavilerinde bile başarılı sonuçlar elde edildiğini, bu teknoloji sayesinde hastalara hızlı ve güvenli iyileşme imkanı sağlandığını söyledi. 2000'li yıllarda geliştirilen üçüncü nesil Smile lazer işleminin, bıçaksız, ağrısız, konforlu ve daha kısa sürede iyileşme özelliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin ayni zamanda göz kuruluğu problemi olan hastalarda da kullanılabildiğini belirtti. ReLEx Smile Lazer'in miyop ve astigmat gibi görme kusurlarını giderdiğini de ifade eden Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin Kıbrıs'ta birçok yenilik ve ilkleri gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanabildiğini belirtti.