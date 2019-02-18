Melih Abi: Öğrenciler yeniden taşımalı eğitime kavuşuyor

Çağırkanlı Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sorununu Adana Valisi Mahmut Demirtaş çözdü. Okurumuz Mehmet Karvar'da mutlu oldu. Karvar, "Öğrenciler ya kendi imkanlarıyla okula gidiyor, ya da gidemiyor" demişti. Duyarlı Vali Mahmut Demirtaş çocukların imdadına yetişti. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne talimat vererek öğrencilerin okullara taşımalı eğitimle gitmelerini sağladı. Bir veya iki gün içinde Çağırkanlı Mahallesinde oturan öğrenciler taşımalı eğitim ile okullarına gidip gelebilecek. Öğrenci ve velileri adına teşekkürler… Başkan Erdoğan'ın söylediği vali tipi, Demirtaş vali gibidir. O halkına küsen, arandığında bulunmayan valilerden değil…



BOZUK YOL YÜZÜNDEN EVLER SALLANIYOR

Yeşiloba Zincirlibağlar TOKİ konutlarından yeni bir yol şikayeti daha. Ahmet Çetin 46214 nolu sokakta bulunan bozuk yol ile ilgili çalmadık kapı bırakmamış. "100 metrelik bir yol. Çukurlar oyuk oyuk olmuş. Araçlar geçerken evlerimiz sallanıyor. Bu nedenle çocuklarımız deprem oluyor diye korkuyor. Yani psikolojileri bozuluyor" diyor. Okurumuz bir yıldan beri bu sorunla uğraşıyor. Dilekçe ile müracaat etmiş. Dinleyen yok! Yapın şu yolu kardeşim. Vatandaşı korkutmaya hakkınız yok.