Mühendislik fakültesi 22. dönem mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2018-2019 Güz dönemi mezuniyet töreni, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özsöz, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileler katıldı. Dekan Prof. Dr. Mehmet Özsöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü ve prestijli üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin 22. dönem güz mezunlarını yürekten kutladı. Mezun olan öğrencilere çok çalışmanın önemini anlatan Prof. Dr.Özsöz, "Biz sizlere bir anahtar veriyoruz, bu anahtar büyük bir sarayın kapısını açmak içindir fakat bu sarayda herşey boştur bunun içini de siz çalışarak dolduracaksınız" dedi.