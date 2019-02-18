Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Osmaniye’de uyuşturucuya 6 tutuklama

’de uyuşturucuya 6 tutuklama

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Osmaniye’de uyuşturucuya 6 tutuklama

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 156 ecstasy hap ve 6.19 gram esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda belirlenen noktalara polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE KONULDULAR
Şüphelilerin üzerlerinde ve ev adreslerinde yapılan aramalarda 156 ecstasy hap, 6,19 gram esrar ele geçirildi. Emniyette sorguları yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç, C.Ç., M.S., Y.Ç., Ö.O. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de uyuşturucuya 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN