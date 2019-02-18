PALUT: Oyunumuzu geliştirmemiz lazım

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi. Oyunda aldıkları risklerle beraber Adana Demirspor'un kullanabileceği alanların ortaya çıktığını ifade eden Palut, "Kendimizi oyun olarak geliştirmemiz lazım. Mücadele, istek tamam ama saha içi organizasyon noktasında demek ki kazanmak için ve rakip ceza sahası efektifliğinde daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüp ilk fırsatta tekrar çıkış yakalamak istiyoruz" dedi.