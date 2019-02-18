Polisten kaçtı ahırda yakalandı

Kahramanmaraş'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin G., polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, abluka altına aldığı mahalleyi didik didik arayarak, kaçan şüpheliyi bir evin ahırında yakaladı.

DUR İHTARINA UYMADI

Son günlerde araçlarda meydana gelen akü hırsızlıklarını aydınlatmak için çalışma başlatan polis, aküleri 16 suçtan kaydı bulunan ve 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G.'nin çaldığını belirledi. Ekipler, hırsızı yakalamak için harekete geçti. Polislerin uygulama yaptığını gören Hüseyin G. 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli Hacı Mustafa Mahallesi'nde aracından inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve mahalle kuşatıldı. Ekipler, Hüseyin G.'yi yakalamak için mahalledeki onlarca evin bahçesine girip kümesini, ahırını, deposunu didik didik aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonunda Hüseyin G., bir evin ahırında yakalandı.



6 BİN 339 LİRA CEZA KESİLDİ

Emniyete götürülen Hüseyin G.'nin ehliyetinin olmadığı, kaçtığı aracın sigorta ve muayenesinin de bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis; ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan Hüseyin G.'ye ayrıca 6 bin 339 lira da para cezası kesti.