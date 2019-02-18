Sokak ortasında köpeği bıçakladı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir şahıs, yoldan geçerken gördüğü köpeği bıçakladı. Kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürüldü. B.U. isimli şahıs gece saatlerinde gördüğü köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeği sağ arka ayağından yaralayan B.U. olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan köpek, çevredekiler tarafından korumaya alındı. Köpeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner uzman hekim Azime Doğruer, yaranın 7 santim uzunlukta ve 3,5 santimlik genişlikte olduğunu söyledi. Doğruer, "Yuki bize getirildiğinde biraz kanaması vardı. Kesici bir cisimle yaralanmıştı. Kasları diktik, bağ dokuyu diktik, deriyi diktik. Boyunluk olarak da tekrar yarayı açmaması için 'Elizabeth' yakalığı taktık boynuna, huni gibi bir aparattan yararlandık. Şu an tedavisi devam ediyor, sağlık durumu iyi.