Yaşam kalitesini arttıracağız

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkanlığına 3'üncü dönem için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen Rıdvan Fadıloğlu, bugüne kadar alt yapı ve şehrin genişlemesi için yaptıkları projeler kadar da şehrin yaşam kalitesini arttıracak çalışmalara imza attıklarını, önümüzdeki dönem de yine buna ağırlık vereceklerini söyledi. AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte SABAH Gaziantep Temsilciliğini ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, çalışmaları ve şehrin sorunları hakkında Mehmet Boncuk ile görüş alışverişinde bulundu. İbrahimli 2, Fıstıklık, Beykent gibi bölgelerde şehre yeni yaşam alanları kazandırarak şehrin sağlıklı büyümesi için çalıştıklarını kaydeden Fadıloğlu, eğitim, spor ve sanat merkezleri ile de gelecek nesillerin daha iyi yetişmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı. Gaziantep'in önemli bir sanayi merkezi olduğunu, dışarıdan sürekli iş gücü geldiğine dikkat çeken Fadıloğlu, "İstanbul, Ankara veya İzmir'den biri buraya neden gelir? İyi iş olanaklarının yanında çocuklarının eğitim, sanat ve spor olanaklarına da bakar; onlar yoksa gelmek istemez. İki katı ücret verseniz de gelmez. Bizim insanımız da aynı şeyler için burada kalmak ister. Belediye olarak buna dikkat ediyoruz" dedi. Göreve geldiğinde okul önce eğitim için çalışmalara başladığını, bugün 90 civarında ana sınıfının belediye tarafından çalıştırıldığını söyleyen Fadıloğlu, "9 yıl önce katı atık ayrıştırma ve değerlendirme amacıyla MÖP projesini hayata geçirdik, bugün ülkemiz yeni yeni bu alanda projelere başladı. Belediyecilik sadece asfalt dökmek değildir, insanların yaşam kalitesini arttıracak projeleri önceden öngörmektir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Öncelimiz yaşam kalitesidir" diye konuştu.