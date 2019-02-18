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Yunus ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Yunus ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor
Adana'da yunus ekipleri yaptıkları şok baskınlarda 74 paket esrar, yüzden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi. Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus ekipleri, halkın can ve mal güvenliği için şehrin dört bir tarafında şok uygulamalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu uygulamalar sırasında yunus ekiplerinin merkez Seyhan ilçesinde durduğu bir otomobilde 74 paket esrar ele geçirildi. Polisin arama yaptığı bir şahsın üzerinde ise 100'den fazla uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Yunus ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor
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