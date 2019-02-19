15 Temmuz vefa koşusunu 81 ile yayma projesi

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ersin'de geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için "15 Temmuz Vefa Koşusu"nu başlatarak bin 50 kilometre koştuktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşan atlet Bekir Zengin, 81 ilden alacağı Türk bayraklarını da 2045 yılına kadar İstanbul Şehitler Köprüsü'ne götürmek için proje hazırladı.Kendisine 27 yıl sürecek yeni bir proje hazırladığını anlatan Zengin, yeni hedefinin 81 ilden alacağı Türk bayraklarını 27 yılda 2045 yılına kadar Şehitler Köprüsü'ne ulaştırmak olduğunu aktardı. Proje üzerinde 3 ay çalıştığını ifade eden Zengin,şeklinde konuştu.Bekir Zengin,diye konuştu.