Adana Final’de Doğan Cüceloğlu İzdihamı

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim Kurumları Eğitim Danışmanı Prof.Dr. Doğan Cüceloğlu, "Ailede İletişim ve Başarı" konulu semineriyle Adana Final Okulları velileri ile buluştu. Cüceloğlu, salonu doldurup semineri sahneden ve lobiden dinleyen velilere, "Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel öğüt, elinden gelenin en iyisini yaptığından emin ol ve bunu yaparken yeterince gayretli ve hevesli miydin diye kendine sor," olmalı dedi. Okulun tiyatro salonunda düzenlenen seminere, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Final Okulları Genel Müdürü Turhan Orhan, okul yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte salonu dolduran veliler katıldı. Cüceloğlu'nu dinlemeye gelen veliler salonu doldurunca, bir kısım veliler semineri sahneden ve lobiden dinledi. "Okul başarısı mı meslek başarısı mı?" sorusuyla interaktif olarak seminere başlayan Cüceloğlu, evlilik ve aile başarısının önemini anlattı.