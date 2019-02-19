Adana polisi nefes aldırmıyor

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Adana'da şafak vakti bölücü terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda gözaltına alınan 5'i çocuk 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 14 Şubat şafak vakti bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı.Özel harekat polislerinin de desteğiyle daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile söz konusu şahısların evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda ilk etapta aralarında çocukların da olduğu 24 zanlı, daha sonra da 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılardan ifadesi alınan 5'i çocuk 11 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan daha önce de adliyeye sevk edilen 13 kişi adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. Emniyet Müdürlüğü diğer zanlıların sorguları devam ettiğini açıkladı.