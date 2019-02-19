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Aranan 38 kişi yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019
Aranan 38 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'TA polis tarafından yapılan 'Huzur uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. İl genelinde 104 ekip ve 672 personelin katılımı ile gerçekleştirilen huzur uygulamasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve bulvarlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, kahvehane, kafe, park ve bahçeler ile meydanlarda 4 bin 274 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 644 aracın da kontrol edilip 13 araca 2 bin 229 lira para cezasının kesildiği huzur uygulamasında hırsızlık, yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.
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