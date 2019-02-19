‘Beni Akgül gönderir’ dedi ve gönderildi

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por Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktördönemi dün sona erdi. İstanbulspor beraberliği sonrasında taraftarın istifaya davet ettiği Demirbakan, bu duruma çok sinirlenmiş vedemişti. Sezona Cihat Arslan ile başlayan ama hocanın Akhisarspor'a transfer olmasıyla takımın başına 7. haftada Coşkun Demirbakan geçti.Ligin 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Demirbakan, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.DÜN sabah tesislere gelen teknik adam Demirbakan, Bayram Akgül ile görüştü. Takımın son haftalardaki durumunu masaya yatıran Akgül taraftarın çağırısına kulak vererek, tecrübeli hoca ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Demirbakan'dan boşalan görevi yardımcı antrenör Ali Asım Balkaya üstlendi.64 yaşındaki Coşkun Demirbakan bu sezon Adanaspor'la çıktığı 16 lig maçında 6 galibiyet 5 beraberlik 5 de mağlubiyet alarak 23 puan topladı.