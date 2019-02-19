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Çukurova rekora gidiyor

İstanbul Üniversitesi’ni yenen ekibi, 38 puanla rekora doğru koşuyor

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Çukurova rekora gidiyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürmenin keyfini yaşıyor. Bu sonuçla birlikte rakip filelere bin 751 sayı atan Çukurovalı periler 38 puanla rekora doğru adım atıyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımı ile gurur duyduğunu belirtti. Yıldızoğlu, "İstanbul karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Zaten skordaki farkta bunun katını oldu. Kalan maçlarımızı da kayıpsız kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda basketbolcularıma güveniyorum. Mersin'e çok özlediği şampiyonluğu getirmek için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu.
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Çukurova rekora gidiyor
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