Çukurova rekora gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

adınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 120-46 yenerek namağlup liderliğini sürdürmenin keyfini yaşıyor. Bu sonuçla birlikte rakip filelere bin 751 sayı atan Çukurovalı periler 38 puanla rekora doğru adım atıyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, takımı ile gurur duyduğunu belirtti. Yıldızoğlu,şeklinde konuştu.