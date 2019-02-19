Cumhur İttifakı’na tam destek geldi

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı'nın Adana Kozan ve Ceyhan seçim irtibat büroları, miting havasında açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Kozan ve Ceyhan'da hizmetlerin artarak devamı için hemşerilerinden Cumhur İttifakı'na destek istedi. Açılışa Milletvekilleri Muharrem Varlı, Ahmet Zenbilci ile Cumhur İttifakı Adayları ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Sözlü önümüzdeki beş yılda Kozan'ın eksik kalan tüm hizmetlerinin tamamlanacağının müjdesini verdi. Sözlü, Cumhur İttifakı Ceyhan Belediye Başkan Adayı Ali Alper Boydak, Ceyhan Seçim İrtibat Bürosu önünde kendilerini bekleyen coşkulu binleri el ele selamladılar. Sözlü "Bu milletin varlığına kast etmeye çalışanları meşrulaştırmaya çalışanlar, sandıklara milleti tehditle götürenlerle iş birliği yapıp sonra da Cumhuriyet derler, ihanetlerine meşruiyet ararken ihanet şebekesinin göbeğine düşerler" diyerek karşı ittifakın gerçek yüzünü hemşerilerine aktardı.