El öptüren CHP’li Şevkin’e tepki büyük

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Karataş ilçesinde partisinin belediye başkan adayı Mehmet Yıldız'ın seçim bürosunun açılışından sonra makam aracında kahkaha atarak bir vatandaşa elini öptüren CHP'li Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in bu hareketi tepkilere neden oldu. Adanalılar, "El etek öptürerek meclisin sıralarını meşgul ediyorlar" diyerek isyan ettiler.CHP'li vekil Şevkin'in örf ve adetlerini bilmediğini, bu davranışın doğru olmadığını ifade eden Adanalılar, "Türkiye'nin bir numaralı adamı olan Başkan Erdoğan yaşlıların, çocukların elini öperken, bir milletvekili koltuğuna oturmuş vatandaşa el öptürüyor. İşte CHP'nin halka bakış açısı ve zihniyeti bu" dedi. Üniversite öğrencisi Baha Karakaş, "CHP'li milletvekilinin bir vatandaşa elini öptürmesini görmek istemediğimiz bir görüntü. Bunun Adanalı vekil tarafından yapılması Adanalı olarak bizleri üzdü" derken, ev hanımı Gülseren Gök ise, "Milletin seçtiği bir vekilin yeri geldiğinde onların elini öpmesi gerekirken CHP'li kadın vekil el öptürüyor. Yakışık bir durum değil" diye konuştular.CHP'li vekil yaptığı bu utanç verici hareket ile kültürel değerlerimizi hiçe saymıştır. Makam aracından inmeyen bir vekil nasıl elini öptürür? Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, nerede bir yaşlı görse, küçük çocuk görse elini öpüyor. Hiç mi Erdoğan'dan ders almıyorsunuz. Biraz mütevazı olun.önce din terbiyesi ve aile terbiyesi olacak. Makam aracında el öptürmek nedir? CHP'liler kendilerini modern insan olarak görüyorlar. Avrupa'yı taklit etmeye çalışıyorlar ama onu da beceremiyorlar, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.CHP'liler her zaman halkın yanında olduklarını söylüyorlar. Böyle davranış sergileyerek mi halkın yanında oluyorsunuz? Yalan söylüyorlar. Hangi partiden olursa olsun böyle çirkin bir hareketi görmek istemiyoruz.