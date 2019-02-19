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İmparator diye bağırıyorlardı

Giriş Tarihi: 19.2.2019
İmparator diye bağırıyorlardı
SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi. Altıparmak, taraftarların tepkisine de açıklık getirerek, "Bu taraftar 7 hafta önce de 'imparator' diye bağırıyordu bizim için. Futbolun içinde olan şeyler. Biz onları üzdüğümüz için zaten çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımız bizi müthiş destekledi, hepsine teşekkür ederiz. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik" dedi. Hedeflerinde bir sapma olmadığını kaydeden Altıparmak, "Bu şampiyonluğu yakalayacağız" diye konuştu.
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İmparator diye bağırıyorlardı
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