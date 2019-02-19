İzcilerden örnek faaliyet

BUGÜN NELER OLDU

izcilik federasyonuna bağlı olarak Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi bünyesinde izcilik çalışmaları faaliyetlerini sürdürüyor. Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi izcileri yaptıkları faaliyetlerine çok önemli bir zinciri daha eklediler. İzcilikte önemli bir kural olan Allah'a, vatana, kendisine ve başkalarına karşı olmak üzere 3 alanda sorumluluk duygusu olan kural çerçevesinde gönüllü izciler şehir de bulunan Camileri temizliyorlar. Niğde Gençlik ve Spor Kulübü Hüseyin Orhun Çelikbaş, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak camilerin en değerli yapılar olduğuna değindi.