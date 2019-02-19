Jandarma er şehit olacağını bilmiş

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Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombanın askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 3 yıl önce şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın babası Zeki Yeniay, oğlunun 2 ay öncesinden şehit olacağını hissettiğini belirterek, "Gidişim sessiz olacak ama dönüşüm muhteşem olacak" dediğini söyledi. 18 Şubat 2016 tarihinde şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın ailesi oğlu için mevlit okuttu. Mevlitte şehidin evinin bulunduğu sokak dev Türk bayrakları ve şehidin fotoğraflarıyla donatıldı. Şehidin babası Zeki Yeniay yaptığı açıklamada, çocuklarını çok özlediklerini ancak şehit olduğu için gurur duyduklarını söyledi. Yeniay, "Şehidimizin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla mevlidini yapıyoruz. Biz vatan, bayrak ve ezan için gerekirse canımızı feda ederiz. Biz şehidimizle övünüyoruz. Allah vatanımızı, bayrağımızı ve ezanımızı dindirmesin. Oğlum daha 2 aylık askerdi ve hep derdi, benim komutanlarım çatışmaya giderken ben burada üzülüyorum diye. Annesini arayıp söylerdi ben de biran önce gitmek istiyorum diye demek ki Allah ona bu mertebeyi nasip etmiş" diye konuştu.