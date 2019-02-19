Kıbrıs’ın ilk yerli 3D biyo-yazıcısı tamamlandı

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Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz görevi görecek olan 3D Biyo-Yazıcının tamamlandığı bildirildi. Canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3D baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum olarak taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılan 3D Biyo-Yazıcının, üretim ve test aşamalarının tamamlandığı, 2019 yılı içinde hücre ve doku kültürü araştırmalarına başlayacağı belirtildi. Gelinen aşamada cihazın donanım ve yazılımında temel 3D biyobaskı için gereken hamlelerin tamamlandığı, hareket ve koordinat testlerinin başarıyla sonuçlandığı kaydedildi. Doku ve hücre mühendisliğinin yeni gözdesi olan üç boyutlu 3D biyo-yazıcı, Kıbrıs'ın ve yakın coğrafyamızın ilk 3D tasarım ve baskı laboratuarı olan NEU3D Laboratuarında yapılma özelliğini taşıyor. 3D Biyobaskı cihazın tasarımı Ersin Aytaç ve Emil Mammadov, üretim ve montajı Ersin Aytaç, Ali Türk, Gökhan Bürge ve Ertunç Kırgül, elektrik ve elektronik aksamı Görkem Say ve Berk Yılmaz, yazılımı ise Nurullah Akkaya ve Tolga Yırtıcı yaptı. Proje ile ilgili bilgiler paylaşan proje sorumlusu Doç. Dr. Emil Mammadov, cihaz tasarım, üretim ve test aşamalarını iki yılda bitirdiklerini, bu yıl içinde hücre ve doku kültürü çalışmalarına başlamayı düşündüklerini söyledi.