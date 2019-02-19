Melih ABİ: Çağırkanlı’da elektrik sorunu çözülecek

BUGÜN NELER OLDU

EnerjiSa Çağırkanlı Mahallesi'ndeki elektrik sorunu ile ilgili açıklama şöyle;"4 Şubat 2019 tarihinde, Sabah gazetesindeki köşenizde "Trafo Güçlendirilmezse Sorun Bitmez" başlığı altında yazınızda belirtildiği gibi sorun trafonun yetersiz kalmasından değil Çağırkanlı Mahallesi'ndeki şebekeden usulsüz elektrik kullanımı tespit edildiğindendir.Yani kaçak elektrik kullanımına bağlı olarak alçak gerilim sigortası atmıştır.Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından sorunun çözümü için gerekli çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlanmış olup, usulsüz kullanımlar için de gerekli önlemler alınmıştır" denildi.Kaçak elektrik kullanmak suçtur.Kaçak elektrik kullanımı yüzünden koca bir mahalle halkı elektriksiz kalmaktadır.Bir kötünün köye zararı böyledir.İnşallah bundan sonra aynı sorun yaşanmaz.kullanımının artmasıyla birlikte hava kirliliği de azaldı.Doğalgaza talep de arttı.Fevzi Can Karkmazer Tarsus'ta yaşıyor."Tarsus'a 5-6 yıl önce doğalgaz geldi. Kenar semtlerden başlandı.Kent merkezinde birçok mahallede doğalgaz yok.Bazı mahallelere doğalgaz taşıyacak borular döşendi.Yeniömerli ve Eskiömerli mahalleleri, Şehit Mustafa Mahallesi, Kızılmurat Mahallesi, Şehitkerim mahallesi doğalgazdan yararlanamıyor.Bizlerde bu mahallelerde oturan vatandaşlar olarak yararlanmak istiyoruz" diyor.Yetkililer harekete geçsin… Hadi bakalım… Başkan Erdoğan'a durum aksettirilmeden işi çözün…