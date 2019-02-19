Niğde’de kız kaçırma iddiası

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17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı. Çiftlik ilçesi Murtaza köyünde yaşayan S.Ü'nün (17) ailesi, kızlarının 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu. Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobili merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki boş arazide buldu. Araçta bulunan şüpheliler İ.Ü, C.Ü. ve B.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı. İ.Ü'nün ifadesinde S.Ü'yü evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi. S.Ü. ailesine teslim edildi.