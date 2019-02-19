Soğan kabuklarından ekmek yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, genellikle soyulduktan sonra çöpe atılan soğan kabuklarını değerlendirmek amacıyla, besin değeri yüksek, kalorisi düşük "Soğan kabuklu ekmek" üretti. Özellikle Anadolu'da, ekmeğe katık olarak yenilen soğanın kabuğunu, ekmek yapımında kullanan öğrenciler, içeriği nedeniyle antioksidan özelliği de bulunan bu ürünü tüketime sunabilmek için çeşitli firmalarla görüşüyor. Soğan kabuğundan ekmek yapımı fikri, Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak'ın 6 ay önce hem besin değeri yüksek hem de kalorisi düşük ekmek üretmek üzere yola çıkmasıyla doğdu. Daha önce yaptıkları bir araştırmada, soğanın besleyici özelliklerinin, bir işe yaramadığı için genellikle çöpe atılan kabuğunda da olduğunu tespit eden öğrenciler, soğan kabuklarını özel makinelerde toz haline getirerek yaptıkları ekmeklere kattılar.Toplumdaki bireylerin ekmekten vazgeçemediğine dikkati çeken Zübarioğlu, "Biz de bunu göz önüne alarak kalorisi düşük, besin değeri yüksek bir ekmek üretmeye karar verdik. İçerisine soğan kabuğu koyduk. Soğan ve kabuğu çok yararlı. Amaçlarımızdan biri de çeşitlilik, farkındalık yaratarak lezzet sağlamak." dedi. Öğrencilerden Pınar Altaş da, topluma faydalı olacak projeler geliştirmeye çalıştıklarını, soğan ve kabuğunun da faydasını bildikleri için ekmekte kullandıklarını vurguladı.Ortaya çıkan ürünün, piyasada satılan ekmeklere oranla daha besleyici ve antioksidan özelliğe sahip bulunduğunu, üstelik kalorisinin de düşük olduğunu belirleyen öğrenciler, bunun vatandaşların tüketimine sunulması için bazı firmalarla görüşüyor. Öğrencilerden Güneş Zübarioğlu, Türk toplumunun ekmek tüketiminin fazla olduğunu gözlemlediklerini belirterek, obezite görülme oranının azaltılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.