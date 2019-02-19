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Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü
MERSİN'DE, tek katı binanın inşaatında beton dökümü yapılan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı. Olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek katlı binanın inşaatında çalışan işçiler, beton dökme işlemi için alttan demirlerle desteklenen çatıya çıktı. İddiaya göre, ağırlığı taşıyamayan direklerin devrilmesi sonucu çatı çöktü. Yaklaşık 3 metreden yapının içine düşen 4 işçi, yaralandı. İşçiler, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Tek katlı bina inşaatının çatısı çöktü
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