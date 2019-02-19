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kimya öğretmeni Berrin Tosmur Şahin ile 5 öğrencisi, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı 'Uykuda ölüme son' adını verdiklerini bir proje geliştirdi. Projeyle hem gaza hemd e yangınlara karşı oluşturulan sensörler, zehirli gaza veya yangına maruz kalanların yardımına koşulmasını sağlamak amacıyla hem sesli uyarı veriyor hem de önceden belirlenen numaralara mesaj gönderiyor. Kadri Şaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi'nde görevli öğretmen Berrin Tosmur Şahin, robotik kodlama alanına duyduğu ilgi nedeniyle 5 öğrencisiyle birlikte bir proje hazırladı. Yaklaşık 300 lira harcayarak, maket bir ev üzerinde projeyi simüle eden öğretmen ve öğrenciler, yaptığı testleri de başarıyla tamamladı. 'Uykuda ölüme son' ismini verdikleri proje kapsamında, karbonmonoksidin neden olduğu zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan sensörler, zehirli gaza maruz kalanların yardımına koşulmasını sağlamak amacıyla hem sesli uyarı verecek hemde önceden belirlenen cep telefonu numaralarına mesaj gönderecek. Gaz dışında ayrıca yangın sensörlerini de geliştiren öğretmen ve öğrenciler, aynı yöntemle vatandaşları uyaracak.