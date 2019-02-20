Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Anamur’a bahar geldi

’a bahar geldi

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Anamur’a bahar geldi
Mersin'in Anamur ilçesinde badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Son 2 ay içerisinde, hortum ve kuvvetli sağanak nedeni ile tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü ilçede hava şartları normale dönmeye başladı. Hava sıcaklığının artış göstermesi ile birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Renk cümbüşünün hüküm sürdüğü ilçede bu yıl farklı tarım ürünlerinde kaliteli hasat bekleniyor. Geçen sene aynı dönemde yaşanan don olayı nedeni ile ürünlerin büyük zarar gördüğünü dile getiren üreticiler, "Bu yıl bu tehlike ortadan kalktı. Ağaçlarımızın çiçekleri don tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra açtı. Çok fazla yağış gördük ama don olayı yaşanmadı. Bu yıl hasat yılı olacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anamur’a bahar geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN