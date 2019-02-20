Bölgenin en çok organ bağışlanan hastanesi

Türkiye'nin
ilk şehir hastanesi
Mersin Şehir
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Adana
Bölge Koordinasyon
Merkezi'ne bağlı 8
kentteki sağlık kurumlarının
arasında en fazla
organ bağışlanan hastane
oldu. Mersin Şehir
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekim
Uzm. Dr. Bahar Aydınlı,
organ bağışı ile başka
insanların hayatlarının
kurtulabileceğine dikkat çekti.
Başhekim Aydınlı, Şubat 2017'de açılan hastanede
bugüne kadar 52 beyin ölümü ve 16 donör bildirimi yaptıklarını
söyledi. 2018 yılı içerisindeki verileri ile
Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlı
iller arasında 1'inci sırada yer aldıklarını dile
getiren Aydınlı, "2018 yılı içerisinde toplam
35 adet beyin ölümü bildirimi, bununla birlikte
13 tane donör bildirimimiz var. Adana,
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kilis, Niğde, Osmaniye ve
Mersin, Adana Bölge Koordinasyon
Merkezi'ne bağlı iller ve bu iller
içerisinde 2018 yılında 1'inci
olduk. Türkiye genelinde
ise beyin
ölümü
bildiriminde 5'inci, donör bildiriminde
7'nci sıradayız" dedi.
2,5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki
bir amatör futbolcudan alınan organların
başka hastalara umut olduğunu
dile getiren Aydınlı, "Aileler, 'Başka
çocuklar hayata tutunsun' dediği için
organları bağışlama yürekliliğini gösterdiler
ve onların bu yürekliliği sayesinde
nice canlar kurtuldu. Donörün
ne olduğunu algılayabilmek ve
organ bağışında bulunabilmek birçok hayatı kurtarıyor.
Hastane köşelerinde organ bekleyen bu kadar
hastamız varken yürekli davranabilmemiz lazım.
Biz bu konuda da elimizden geldiğince organ
nakil ekibimiz ile birlikte beyin ölümü gerçekleşen
hastalarımızın aileleri ile görüşmeler
yapıyoruz. Kesinlikle zorlama söz konusu
değil. Kendi istekleri ile bağış yaptıklarına
dair evrakları imzaladıktan
sonra yasal prosedürü tamamlıyoruz
ve işlem sonrasında
cenazelerini teslim
ediyoruz" diye
konuştu.