Bölgenin en çok organ bağışlanan hastanesi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninilk şehir hastanesiMersin ŞehirEğitim ve AraştırmaHastanesi, AdanaBölge KoordinasyonMerkezi'ne bağlı 8kentteki sağlık kurumlarınınarasında en fazlaorgan bağışlanan hastaneoldu. Mersin ŞehirEğitim ve AraştırmaHastanesi BaşhekimUzm. Dr. Bahar Aydınlı,organ bağışı ile başkainsanların hayatlarınınkurtulabileceğine dikkat çekti.Başhekim Aydınlı, Şubat 2017'de açılan hastanedebugüne kadar 52 beyin ölümü ve 16 donör bildirimi yaptıklarınısöyledi. 2018 yılı içerisindeki verileri ileAdana Bölge Koordinasyon Merkezi'ne bağlıiller arasında 1'inci sırada yer aldıklarını dilegetiren Aydınlı, "2018 yılı içerisinde toplam35 adet beyin ölümü bildirimi, bununla birlikte13 tane donör bildirimimiz var. Adana,Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş,Kayseri, Kilis, Niğde, Osmaniye veMersin, Adana Bölge KoordinasyonMerkezi'ne bağlı iller ve bu illeriçerisinde 2018 yılında 1'inciolduk. Türkiye genelindeise beyinölümübildiriminde 5'inci, donör bildiriminde7'nci sıradayız" dedi.2,5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındakibir amatör futbolcudan alınan organlarınbaşka hastalara umut olduğunudile getiren Aydınlı, "Aileler, 'Başkaçocuklar hayata tutunsun' dediği içinorganları bağışlama yürekliliğini gösterdilerve onların bu yürekliliği sayesindenice canlar kurtuldu. Donörünne olduğunu algılayabilmek veorgan bağışında bulunabilmek birçok hayatı kurtarıyor.Hastane köşelerinde organ bekleyen bu kadarhastamız varken yürekli davranabilmemiz lazım.Biz bu konuda da elimizden geldiğince organnakil ekibimiz ile birlikte beyin ölümü gerçekleşenhastalarımızın aileleri ile görüşmeleryapıyoruz. Kesinlikle zorlama söz konusudeğil. Kendi istekleri ile bağış yaptıklarınadair evrakları imzaladıktansonra yasal prosedürü tamamlıyoruzve işlem sonrasındacenazelerini teslimediyoruz" diyekonuştu.