Çağdaş bilgilerle donatılmış mezunlar

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, Kütüphane 4. Salon'da gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileler katıldı. Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 22. dönem güz mezunlarını yürekten kutladı. Prof. Dr. Gökçekuş, "Uzun ve çetin bir yolu yürüyerek bugüne geldiniz burukluk var çünkü sizden ayrılıyoruz. Geçen sömestr 36 farklı ülkeden öğrencimiz var iken bu sömestr sayımız 40'a yükseldi" dedi. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da, üniversitelerin kuruluş işlevlerinden bahsederek, üniversitenin esas işlevinin bilim üretmek ve o öğretilen bilimin hem halka, hem topluma ve yerküreye olan katkısını sağlamak olduğunu söyledi.