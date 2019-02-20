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’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 857 sikke ile 538 parça tarihi obje ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında M.A, E.A. ve O.D'nin bin 857 sikke ile altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan 538 parça tarihi objeyi yurt dışında satmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlıların kaldığı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objeye el koydu. Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarihi eserler ise Zeugma Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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