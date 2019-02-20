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İşte antep’in üçüz şampiyonları

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019
İşte antep’in üçüz şampiyonları
GAZIANTEPLI 13 yaşındaki üçüz kardeşler Esma Nur, Zeynep Ezel ve Mehmet Fazlı Yılmaz, toprak yolda antrenman yaparak hazırlandıkları Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler. Şahinbey ilçesindeki Fuat Şimşek Ortaokulu öğrencisi olan üçüzler 2 yıl önce beden eğitim öğretmenleri Aynur Erdoğan'ın yönlendirmesiyle yürüyüş sporuna başladılar. İstanbul'da geçen ay katıldıkları şampiyonada kızlar kategorisinde Esma Nur birinci, Zeynep Ezel ikinci oldu, Mehmet Fazlı ise erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti. Üçüzler, Gaziantep'in ilk kez takım gönderdiği Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda dereceye girerek, kente ve ailelerine büyük mutluluk yaşattılar.
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İşte antep’in üçüz şampiyonları
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