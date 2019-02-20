İşte antep’in üçüz şampiyonları

BUGÜN NELER OLDU

13 yaşındaki üçüz kardeşler Esma Nur, Zeynep Ezel ve Mehmet Fazlı Yılmaz, toprak yolda antrenman yaparak hazırlandıkları Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiler.İstanbul'da geçen ay katıldıkları şampiyonada kızlar kategorisinde Esma Nur birinci, Zeynep Ezel ikinci oldu, Mehmet Fazlı ise erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti. Üçüzler, Gaziantep'in ilk kez takım gönderdiği Türkiye Salon Yürüyüşü Şampiyonası'nda dereceye girerek, kente ve ailelerine büyük mutluluk yaşattılar.